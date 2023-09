Goleiros garante times dos Morros nas finais da Copa Amizade de Futsal de Lucélia

Os goleiros Pedro “Peu” e Ricardo, garantiram com defesas e gol, a classificação de suas equipes, Restaurante Panela Caipira/ Morro e Morro / Marcin Funilaria para a disputa final da 1°Copa Amizade de Futsal de Lucélia, organizada pela SECEL (Secretaria de Educação, Cultura Esporte e Lazer de Lucélia).

As duas equipes conquistaram a classificação para a final ao derrotar seus adversários NM Instalações Elétricas e Palácio do Sorvete, nas semifinais realizada na quarta-feira (20), no Ginásio de Esportes de Lucélia que contou com a presença de um bom público.

PANELA CAIPIRA/ MORRO

A equipe do Panela Caipira/ Morro se garantiu para a final ao vencer por 3 a 0 o NM Instalações Elétricas, com os gols marcados por Elizeu “Zeu”, Samuel “Samuca ” e Maicon “Mineiro”. Destaque para o goleiro Pedro “Peu”, que esteve atento no jogo praticando grandes defesas e evitando a derrota da equipe.

MORRO / MARCIN FUNILARIA

Já a equipe do Morro/Marcin Funilaria, em jogo muito disputado contra o bom time do Palácio do Sorvetes, terminou a primeira etapa perdendo por 1 a 0, com o gol, marcado Lucas Medeiros, mesmo perdendo várias chances de gols. Na segunda etapa a equipe mostrando um melhor futsal em quadra começou pressionando e conseguiu seu gol faltando 14 segundos do tempo final. Quando o goleiro osvaldocruzense Ricardo pegou a bola em sua área, levando até a quadra adversários e chutou, a bola desviou na retaguarda adversária enganando o bom goleiro Renan empatando a partida e levando para as penalidades.

Após marcar o gol de empate, o goleiro Ricardo se destacou na cobrança de penalidades, pegando a cobrança do jogador João Carlos, garantindo seu time na final vencendo por 3 a 1.

ARBITRAGEM

Os arbitros Fernandão e Gilson da Judá Artigos e Eventos Esportivo de Lucélia, fizeram grande trabalho.

FINAIS SEXTA-FEIRA (22)

Segundo os organizadores a grande decisão será realizada na sexta-feira (22) 20h15, com os jogos.

3º e 4º Lugar: NM Instalações Elétricas X Palácio do Sorvete

1º e 2º Lugar: Panela Caipira/ Morro X Morro/ Marcin Funilaria