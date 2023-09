Centro Universitário promove a 15ª Mostra de Profissões nos dias 3 a 6 de outubro

Um dos momentos mais importantes da vida é o de decidir qual carreira profissional seguir. Neste sentido, um contato mais próximo com a realidade dos cursos oferecidos por uma instituição de ensino auxilia na experiência de descobrimento na jornada da escolha profissional.

O Centro Universitário de Adamantina realiza nos dias 3 a 6 de outubro a tradicional Mostra de Profissões, que neste ano chega à sua 15ª edição.

Com a campanha “Turbine seu cérebro”, a programação acontece no Câmpus II, recepcionando estudantes de 36 cidades da região.

Organizadora do evento, a Pró-reitoria de Extensão (PROEXT) destaca que além da exposição dos mais de 30 cursos de graduação nas salas de aulas do bloco I, laboratórios dos blocos III e V e estandes no auditório Miguel Reale, haverá visitas às clínicas de veterinária (Câmpus II), de fisioterapia e academia (Câmpus III).

O agendamento das escolas pode ser feito através do link http://www.unifai.com.br/mostradeprofissoes2023/formulario_escola.php. As inscrições também podem ser feitas individualmente no site http://www.unifai.com.br/mostradeprofissoes2023/inscricao.php.

Vestibular

O Centro Universitário de Adamantina está com inscrições gratuitas abertas para o Vestibular de Verão 2024.

As inscrições podem ser feitas pelo hotsite www.fai.com.br/vestibular até o dia 18 de outubro ou presencialmente, na Secretaria do Câmpus I, à Rua Nove de Julho, 730. É importante lembrar que não há taxa de inscrição.

Há vagas para os cursos de Administração, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Direito, Geografia (Licenciatura), História (Licenciatura), Pedagogia (Licenciatura), Comunicação Social – Publicidade e Propaganda, Serviço Social, Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos, Biomedicina, Ciências Biológicas (Bacharelado e Licenciatura), Enfermagem, Educação Física, Farmácia, Fisioterapia, Medicina Veterinária, Nutrição, Odontologia, Psicologia, Tecnologia em Estética e Cosmética, Agronomia, Arquitetura e Urbanismo, Ciência da Computação, Engenharia Ambiental e Sanitária, Engenharia Civil, Matemática (Licenciatura), Química (Bacharelado e Licenciatura), Tecnologia em Agronegócio e Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (TADS).

A aplicação da prova acontece no dia 22 de outubro, das 9h às 13 horas. Segundo o edital, os resultados serão divulgados no hotsite no dia 6 de novembro.

Medicina

Também estão abertas as inscrições para o Vestibular de Medicina 2024. Organizadas e aplicadas pela Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista (Fundação Vunesp), as provas estão marcadas para o dia 3 de dezembro, das 13h às 17h30, no Câmpus II.

São 50 vagas para o curso de Medicina, em período integral, com duração de 12 semestres, para ingresso no 1º semestre letivo de 2024. As inscrições seguem até 7 de novembro mediante o preenchimento da ficha de inscrição e o pagamento da taxa de R$ 340 por boleto bancário. Os interessados podem se inscrever no link https://www.vunesp.com.br/FAIS2202.