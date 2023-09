LUCÉLIA: Abertas no Sindicato Rural as inscrições para o curso de Pedreiro

O Sindicato Rural de Lucélia está com inscrições aberta para o curso de Pedreiro – Locação de Obra – Módulo I.

O curso será realizado através da parceria Sindicato Rural de Lucélia e o Senar (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural) e a Faesp (Federação de Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo).





De acordo com o Sindicato Rural de Lucélia o curso será iniciado no dia 23 de setembro, portanto no próximo sábado, sendo uma oportunidade de proporcionar renda extra ao participante.

O curso será realizado aos finais de semana e será inteiramente gratuito e as vagas são limitadas, sendo que no final será emitido certificado de conclusão.

Para a inscrição, basta procurar o Sindicato Rural de Lucélia na Rua José Barbosa, 110 com o telefone (18) 3551-1493.