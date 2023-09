FLÓRIDA: Via de acesso recebe melhorias em paisagismo em curso do Sindicato e Prefeitura

A via de acesso, próximo do recinto de rodeio, recebeu melhorias paisagísticas por meio de um curso desenvolvido pelo Sindicato Rural (filiado ao Senar) e a Prefeitura de Flórida Paulista, por meio da Secretaria de Meio Ambiente.

Os participantes tiveram aulas teóricas que ocorreram no auditório da Secretaria Municipal de Educação e a aplicação do conhecimento obtido na prática, ocorreu em canteiros localizados no Cristo (do pontilhão de entrada da cidade), na rotatória do recinto e nos canteiros próximos daquele dispositivo de segurança viária.

Em conversa com o Folha Regional, o secretário de Meio Ambiente, Odmir Cândido Júnior, destacou a importância da parceria entre a Prefeitura Municipal e o Sindicato Rural em mais este curso.

Ele também frisou que com o aprendizado obtido, os participantes poderão desenvolver atividades profissionais e assim obterem renda através dos serviços prestados nos mais diversos setores.