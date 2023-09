DRADS realiza reunião do Programa “São Paulo Amigo do Idoso” com Municípios da região

A DRADS (Diretoria Regional de Assistência e Desenvolvimento Socia) de Dracena que engloba os Municípios da Nova Alta Paulista, realizou nesta quarta-feira (20) na cidade de Tupi Paulista uma reunião sobre o “Programa São Paulo Amigo do Idoso”.

Na oportunidade esteve presente a Coordenadora Estadual do Programa, Daniele Ribeiro, que apresentou aos 22 Municípios da Nova Alta Paulista as diretrizes do programa coordenado pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social em todo o Estado de São Paulo.

Em conversa com a reportagem do jornal e site Folha Regional, o diretor da DRADS Marcelo Lopes Alves, ressaltou a participação dos Municípios no evento, sendo de suma importância obter conhecimento que facilitam o acesso e desenvolvimento do Programa São Paulo Amigo do Idoso, garantindo assim os seus benefícios.

O Programa São Paulo Amigo do Idoso conjuga esforços de treze Secretarias de Estado, do Fundo Social de São Paulo e do Conselho Estadual do Idoso, sob a coordenação da Secretaria de Desenvolvimento Social.

Trata-se de programa de fomento e articulação de políticas públicas voltadas à garantia de direitos da pessoa idosa e à promoção do envelhecimento ativo, conforme os quatro pilares estratégicos preconizados pela Organização Mundial da Saúde (OMS) sendo: Participação, Saúde, Proteção e Educação.