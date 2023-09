LUCÉLIA: OdontoCompany a maior do mundo cuidando do seu sorriso

A maior do mundo, OdontoCompany, cuida com carinho e profissionalismo do bem mais precioso dos lucelieneses, o sorriso.

Com cuidados voltados para crianças, adolescentes, adulto e idosos, a clínica é referência em oferecer atendimento humanizado e realizado por profissionais altamente capacitados.

A clínica atende todas as especialidades, periodontia, ortodontia, próteses, implantes, estética bucal e facial, a OdontoCompany trabalha com o intuito de garantir a satisfação, bem-estar e acima de tudo a saúde bucal de seus pacientes.

Completa, a clínica conta com exames de diagnóstico por imagem via raio-X panorâmico digital, sem que os pacientes precisem sair da cidade para a realização de exames, o que agiliza ainda mais os atendimentos e procedimentos.

Se ainda não conhece a OdontoCompany de Lucélia, vá até a Avenida Internacional, 1.558 – Telefone: (18) 98171-4654.