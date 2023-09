Centro Universitário promove Roda de Conversa sobre o Suicídio nesta segunda-feira

O Centro Universitário de Adamantina promove nesta segunda-feira, 25, uma Roda de Conversa sobre o Suicídio e as práticas profissionais da Psicologia, no Auditório Miguel Reale.

O evento, organizado pelo curso de Psicologia e pela Atlética em parceria com a Rede Promover Vida, tem início às 19h30.

A programação começa com a palestra “A questão do suicídio e a ética profissional do psicólogo”, da Prof.ª Dra. Ana Vitória Salimon-Santos, coordenadora do Serviço de Apoio Psicopedagógico e Psicossocial (SAPP).

Em seguida, o Psic. Espec. Mateus Henrique Bevilacqua Nascimento abordará o tema “Manejo da demanda de ideação e tentativa de suicídio no hospital geral”.

“A questão do suicídio e as práticas profissionais da Psicologia é um tema muito importante para ser debatido junto aos graduandos e mesmo profissionais, pois, apesar do tema ganhar visibilidade e ser mais discutido, na atualidade estão ocorrendo banalizações, simplificações ou distorções quanto a causalidade e formas de intervenção. É necessário ter conhecimento e posicionamento crítico para atuar de modo respeitoso, cauteloso e ético junto a pessoas e a sociedade em geral, sendo o fomento destes aspectos um dos objetivos da roda de conversa”, destaca a Prof.ª Dra. Ana Vitória Salimon-Santos.

“No curso de Psicologia, visamos promover discussões que contribuam para uma formação comprometida com a sociedade e que estejam ao encontro das suas demandas. Para tanto, ao organizarmos a Roda de Conversa, estamos compreendendo a necessidade de trabalharmos questões éticas, críticas e históricas sobre o suicídio e as práticas profissionais da Psicologia neste contexto. Convidamos nossos alunos, ex-alunos e comunidade para estarem conosco refletindo sobre a temática”, ressalta a Prof.ª Dra. Thaísa Angélica Déo da Silva Bereta, coordenadora do Curso de Psicologia.