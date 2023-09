JUNQUEIRÓPOLIS: Governo Municipal inaugura complexo esportivo em bairro

O Governo Municipal de Junqueirópolis oficializou na manhã do dia 17, a entrega do mais novo dispositivo para a prática de esportes, lazer e encontro familiar à população.

Localizado no bairro Vila Beatriz, o complexo esportivo “Joaquina Ferreira Porto Clemente” recebeu investimentos no valor de R$ 376.676,32.

Agora totalmente revitalizado, o espaço que antes contava apenas com o campo de futebol, passa a contar também com pista de caminhada, aparelhos para a prática de exercícios físicos, quadra de vôlei de areia, cancha de malha, arquibancadas, playground, entre outras benfeitorias que valorizou todo o entorno do sistema de lazer.

A conquista de mais de 40 anos de espera dos moradores daquele bairro é uma realização da Prefeitura Municipal em parceria com o Governo do Estado. Foram aplicados R$ 200 mil através do convênio firmado com a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Regional e mais R$ 176.676,32 de contrapartida do município.

INAUGURAÇÃO

O ato de inauguração foi repleto de emoção e homenagens, contando com a participação do prefeito Osmar Pinatto, do vice-prefeito Israel Gumiero (Rael da Saúde), do presidente da Câmara Municipal Valdir Aparecido de Oliveira (Chimbinha), diretores e funcionários municipais; representantes de classe e familiares da homenageada, moradores do bairro e das adjacências também compareceram em massa.

O cerimonial contou com as apresentações da Banda Municipal e dos capoeiristas do “Projeto Gingando pela Vida”, da Escola Cultural de Capoeira Axé Ginga Brasil. Uma equipe do setor da Saúde do município também esteve presente prestando serviços à comunidade.

Para marcar a data, foram realizados torneios de malha, vôlei e futebol com grande participação dos moradores.