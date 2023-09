Incêndio atinge residência no “300 casas” em Lucélia

Um incêndio atingiu uma residência do bairro conhecido como 300 casas em Lucélia no início da tarde desta sexta-feira (21).

Equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Defesa Civil foram acionadas para o atendimento desta ocorrência.

Os primeiros vídeos e imagens enviados via aplicativos de mensagens para o jornalismo Folha Regional, dão a dimensão da situação, com muita fumaça e fogo no interior do imóvel.



Não há informações sobre a existência de feridos e nem o que teria causado o fogo.

A ocorrência segue em andamento e novas informações, bem como a alteração do conteúdo desta matéria podem acontecer a qualquer momento.