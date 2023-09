LUCÉLIA: Copa Amizade de Futsal tem a grande final hoje

A SECEL (Secretaria de Educação, Cultura Esporte e Lazer de Lucélia), realiza nesta sexta-feira (22), no Ginásio de Esportes de Lucélia, a disputa final da 1ª edição da Copa Amizade de Futsal.

Em quadra na disputa do título da competição estarão frente a frente, as equipes do Restaurante Panela Caipira/ Morro e C.A. do Morro/ Marcin Funilaria.

O confronto entre as duas equipes está marcado para acontecer às 21h15.

PRELIMINAR

Na preliminar da disputa do título, estarão se enfrentando pela disputa de 3º e 4º lugar, as equipes do NM Instalações Elétricas e Palácio do Sorvete.

ARBITRAGEM

A arbitragem será de responsabilidade de Fernandão e Gilson (Presidente Prudente), da Judá Artigos e Eventos Esportivo de Lucélia.

TRANSMISSÃO

Kako News.com.br e Valter Paulo transmitem as emoções da grande decisão. Acompanhe pelo facebook.