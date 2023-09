Família precisa de ajuda após ter a casa destruída por incêndio

Há além dos adultos, cinco crianças, uma delas recém-nascida



A família da luceliense Natália Nazário, moradora do bairro Parque das Palmeiras – popular “300 casas”, que teve sua residência destruída pelas chamas de um incêndio ocorrido na manhã de ontem (22), precisa da colaboração da população da Capital da Amizade e região para poder se reerguer e começar novamente a vida.

Conforme Natália Nazário em entrevista ao jornalismo Folha Regional, além dos danos na estrutura do imóvel, tudo se perdeu; móveis, roupas e pertences da família.

Quem percebeu o início do incêndio, foi a irmã de Natália Nazário, que estava aos fundos da residência cuidado de uma das crianças.



Ela viu quando da sala da residência, exalava a fumaça preta que saia de uma tomada e repentinamente, a extensão começou a pegar fogo, espalhando-se rapidamente pelo sofá, momento em que deixou o local levando a criança e pedindo socorro.

Vizinhos iniciaram o combate das chamas até a chegada de um caminhão tanque da prefeitura e o Corpo de Bombeiros.

Moravam na casa a Natália e seus dois filhos de 4 e 5 anos; e no imóvel do fundo, a irmã com seus filhos de 6, 2 anos e um recém-nascido de 11 dias de vida. Os cômodos do fundo não foram atingidos, mas não possuem capacidade para abrigar todos os componentes da família.



O local foi isolado e a família impedida de adentrar o imóvel, devido os riscos oferecidos naquele momento.



COMO AJUDAR

Interessados em colaborar com a família, podem entrar em contato através do telefone (18) 99663-1275 – falar com a Natália.

Toda a ajuda é bem-vinda, desde roupas, utensílios domésticos, móveis, materiais de construção e outros objetos.