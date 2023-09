LUCÉLIA: Morro/Panela Caipira é o campeão da Copa Amizade de Futsal

Foi realizada na noite desta sexta-feira (22), no Ginásio de Esportes de Lucélia, a grande final da 1ª edição da Copa Amizade de Futsal.





Em quadra na disputa do título da competição, as equipes do Morro/ Panela Caipira e C.A. do Morro/ Marcin Funilaria, que fizeram um grande jogo com lances emocionantes, agradando o público que compareceu ao Ginásio de Esportes.





A equipe do Morro/Panela Caipira acabou vencendo o jogo pelo placar de 2 a 0 e lavando assim o troféu de campeão.





Ainda foram premiados o vice, 3º e 4º lugar, artilheiro, jogador revelação e goleiro menos vazado.

A 1ª edição da Copa Amizade de Futsal foi considerada um sucesso sendo uma realização da SECEL (Secretaria de Educação, Cultura Esporte e Lazer de Lucélia) e apoio do Fundo Social.