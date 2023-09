Ministro Padilha anuncia R$ 7 milhões para tratamento de câncer em Marília

Alexandre Padilha afirmou ter recebido o pleito para o andamento do projeto de construção do Campus da Famema, mas revelou que ele já poderia ter ficado pronto, pois estava no Plano Plurianual (PPA) de 2019.

“O projeto estava no PPA de 2019, que não andou no governo anterior. Agora temos que tentar colocar no próximo. Eram R$ 60 milhões para construção do Campus da Famema. Isso está em tramitação no Congresso Nacional e assumimos aqui o compromisso de tentar colocar no novo PPA, mas depende da vontade dos deputados. Vocês aqui precisam procurar os deputados mais votados aqui em Marília e cobrar deles”, diz Padilha.

O ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República revelou ainda que uma portaria será publicada nos próximos dias, colocando mais recursos para os serviços de tratamento de câncer.

“Serão destinados R$ 2,5 milhões a mais para o HC e outros R$ 4,5 milhões a mais para Santa Casa de Marília. São dois serviços prestados aqui em Marília e o Governo Federal vai colocar R$ 7 milhões a mais na cidade, com recursos federais”, finaliza o ministro.