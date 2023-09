JUNQUEIRÓPOLIS: Após revitalização, Bosque Municipal é entregue à população

Fruto da parceria entre a usina Viterra/Unidade Rio Vermelho, Fundação Florestal e Unesp – Campus Dracena, a Prefeitura de Junqueirópolis entregou oficialmente à população junqueiropolense e moradores da região nesta manhã de quinta-feira, 21/9, o novo Bosque Municipal, que foi totalmente revitalizado.

O ato inaugural também marcou as comemorações do Dia da Árvore.

Referência regional, o Bosque recebe o nome do saudoso José Joaquim de Oliveira (in memoriam), zelador que atuou no local durante três décadas.

O bosque foi fundado em 25 de setembro de 1969. “São 54 anos de história aqui neste bioma da Mata Atlântica. Este ato não é uma simples inauguração, uma simples revitalização. É algo muito mais valioso para a história do passado, do presente e do futuro da nossa cidade”, disse o prefeito Osmar Pinatto.

Com mais de R$ 1 milhão de investimento, o espaço público conta com novo portal de entrada, salão para educação ambiental, banheiros com acessibilidade, trilhas ecológicas, lago, espaços para piquenique e playground.

Com a conclusão desta obra, em menos de três anos, o governo municipal chega à importante marca de 80% das obras anunciadas em seu Programa de Governo entregues à população.

Com área de 60 mil metros quadrados de mata nativa preservada, o Bosque Municipal “José Joaquim de Oliveira” fica localizado na Rua do Bosque, no Bairro Saúde.