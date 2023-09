FLÓRIDA: Polícia Militar desenvolve ações na Semana do Trânsito

A Polícia Militar de Flórida Paulista está realizando ações educativas, de orientação e intensificação de fiscalizações alusivas à Semana Nacional do Trânsito.

Estão sendo realizadas palestras em unidades escolares, distribuição de panfletos informativos, abordagens com o intuito de orientação sobre a importância do respeito às leis de trânsito e outras ações.

Em conversa com a reportagem do jornal e site Folha Regional, o sargento PM D’Aquino destacou a importância deste trabalho.

“A Polícia Militar já realiza no dia a dia o trabalho de orientação, prevenção, fiscalização e procedimentos que visam além de uma maior proximidade com a população, garantir um trânsito seguro e organizado, tanto aos pedestres, quanto aos motoristas. Na semana em que se comemora nacionalmente o tema, estamos intensificando as ações e abrangendo um número ainda maior de pessoas”, destacou o sargento PM D’Aquino.