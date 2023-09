LUCÉLIA: Usina Salto Botelho Agroenergia implanta Projeto “RH no Campo” e fortalece a comunicação entre a gestão e colaboradores

A Usina Salto Botelho Agroenergia (SBA) deu início, no mês de agosto, a um projeto inovador que visa fortalecer a comunicação entre gestão e os colaboradores de diversas áreas. Denominado “RH no Campo”, o projeto liderado pela equipe de recursos humanos da SBA, associada da Udop – União Nacional da Bioenergia, também proporciona o esclarecimento de dúvidas, troca de conhecimento e promoção de uma cultura organizacional sólida.

Para apresentar e implementar o projeto, a equipe de recursos humanos esteve presente em todos os turnos de trabalho da usina, abrangendo os períodos da manhã, tarde e noite. Essa estratégia permitiu que praticamente todos os colaboradores do setor agrícola fossem impactados pelo “RH no Campo”.

As visitas do projeto estão programadas para ocorrer de forma mensal, garantindo a oportunidade de tratar uma variedade de tópicos relevantes para os colaboradores como, por exemplo, o pagamento, férias, marcação de ponto, campanhas sociais, a importância dos treinamentos, uso de EPI (Equipamento de Proteção Individual), exames de rotina e cuidados com saúde e segurança.

“Com essa iniciativa, a Usina Salto Botelho Agroenergia demonstra o compromisso em fortalecer os laços entre gestão e colaboradores, ao mesmo tempo, em que promove informações essenciais para o bem-estar e o desenvolvimento profissional de todos”, afirma o diretor presidente da Udop, Hugo Cagno Filho. (Com informações da Usina Salto Botelho Agroenergia – Fonte: Agência Udop de Notícias)