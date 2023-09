Azul volta a operar voo de Prudente a Campinas nas madrugadas a partir de novembro

A Azul Linhas Aéreas informou que uma das frequências entre o aeroporto de Presidente Prudente e o de Campinas (SP) volta a operar de madrugada a partir de novembro.

De acordo com a companhia, o voo sairá às 5h30 de Prudente, com chegada prevista às 7h em Campinas, “o principal hub da companhia, onde os clientes podem se conectar com outros 60 destinos, inclusive internacionais”.

Já no sentido contrário, por conta da mudança, haverá voos diários saindo às 22h40 de Campinas e chegando à 0h20 em Prudente.

A Azul pontua que a medida faz parte de um processo normal de ajuste de malha.