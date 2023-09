ADAMANTINA: Prefeitura abre processo licitatório para substituição de lâmpadas de sódio por LED no Jardim Brasil

A Prefeitura de Adamantina recebeu do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Governo e Relações Institucionais, o montante de R$100 mil mais a contrapartida R$ 31.985,54 para promover a substituição de 163 lâmpadas de vapor de sódio por LED no Jardim Brasil.

As ruas beneficiadas serão: ·Rua Rio de Janeiro – cruzamento da Rua Acre até o cruzamento da Rua Goiás; Rua São Paulo – cruzamento da Rua Pará até o cruzamento da Rua Sergipe; ·Rua Paraná – cruzamento da Rua Amazonas até o cruzamento da Rua Espírito Santo; ·Rua Minas Gerais – cruzamento da Rua Rio Grande até o cruzamento da Rua Espírito Santo; · Rua Mato Grosso – cruzamento da Rua Paraíba até o cruzamento da Rua Amapá; ·Rua Pernambuco – cruzamento da Rua Bahia até o cruzamento da Rua Amapá. · Rua Alagoas – cruzamento da Rua Laurindo Simoncelli até o cruzamento da Rua Ceará.

Licitação

Os envelopes contendo os documentos de habilitação e propostas deverão ser entregues, fechados, até o dia 10 de Outubro de 2023, às 08h45, na Secretaria de Finanças, 3º andar, do Paço Municipal “Miguel Abdo”, situado na Rua Osvaldo Cruz nº 262 – centro

A abertura dos envelopes “habilitação” e “propostas” dar-se-á no dia 10 de Outubro de 2023, às 09h, na Sala de Reuniões da Procuradoria Geral do Município, situada na Rua Osvaldo Cruz nº 262, 4º andar, centro, nesta cidade de Adamantina (SP).

Para participar da licitação, a licitante interessada deverá proceder ao cadastramento prévio obrigatório, devendo apresentar até o dia 05 de Outubro de 2023, até as 17h30, no Departamento de Licitações.

Dúvidas ou mais informações podem ser obtidas na Secretaria de Finanças de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h e das 13h às 17h30 ou através do telefone: (18) 3502 9010 e 3502-9045.