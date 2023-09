EXAPIT 2023 terá shows de Mari Fernandez, Simone Mendes, Eduardo Costa e Luan Santana

A Exapit 2023 (Exposição Agropecuária e Industrial de Tupã) está confirmada e será realizada de 7 a 12 de outubro e a grade de shows traz grandes nomes da música sertaneja, o que agradou a população de Tupã e Região.

As atrações foram anunciadas pelo prefeito Caio Aoqui através das redes sociais ao longo dos últimos dias.

A Exapit será realizada de 7 a 12 de outubro fazendo parte das comemorações dos 94 anos de Tupã, numa realização da Prefeitura Municipal e Sindicato Rural de Tupã, com a organização der Cabeludo Eventos.

O evento, realizado no Recinto de Exposições, e começa no sábado (07/10) com o show de Mari Fernandez. A cantora está em alta nas plataformas de streamings com as músicas “Seu brilho Sumiu” e “Não Vitalício”, com entrada franca.

A Patrulha Canina vai se apresentar no domingo (08/10), no período da tarde, também com entrada franca.

A cantora Simone Mendes que está fazendo grande sucesso em carreira solo, se apresenta na segunda-feira (9/10), um dos shows de grande sucesso no momento e pela primeira vez na região.

Na terça-feira (10/10) será a vez da dupla Hugo e Vitor se apresentar na Exapit 2023, com entrada franca.

A quarta-feira véspera de feriado (11/10) será marcada pelo show de Eduardo Costa, que tem inúmeros sucessos consagrados no Brasil e também com entrada franca.

Já na quinta-feira (12/10), um dos maiores nomes da música sertaneja atual vai ser o responsável por cantar parabéns para Tupã. Luan Santana, responsável por inúmeros hits, vai se apresentar no dia do aniversário da cidade de Tupã. A entrada será solidária, ou seja, para entrar no evento será necessário levar 1kg de alimento não perecível.

Segundo informações da organização do 52ª edição da Exapit, além da grade de shows, haverá a realização do rodeio – Etapa do Circuito Rancho Primavera. As datas e horários do rodeio ainda serão divulgadas, bem como os horários de previsão para o início dos shows.