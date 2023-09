IRAPURU: Torneio Aparecido Vaini “Bia” foi realizado no Clube dos 20

Domingo, dia 24, aconteceu em Irapuru o 1º Torneio Aparecido Vaini “Bia”, no Clube dos 20.

O evento esportivo contou com a realização do esportista Roberto Ribeiro Nardi Júnior com o apoio do Clube dos 20 e Patrocinadores





“O objetivo desse Torneio foi homenagear o saudoso Bia, pois foi uma pessoa muito importante politicamente para Irapuru e que amava o esporte. Por ser um ótimo pai e marido, seus filhos e esposa resolveram homenageá-lo”, explicou Roberto Nardi.





Quatro equipes participaram do torneio, que teve premiação em troféus e dinheiro até o terceiro colocado. O quarto colado recebeu uma bola.

Confira a classificação final:

Equipe campeã – Red Bull





Vice-campeã – Revelação

3ºLugar – Real Flora





4ºLugar – Amigos

Artilheiro e goleiro menos vazado da equipe Red Bull: Heitor e Bruno.





“Quero agradecer e parabenizar a todos que participaram e jogaram independente do resultado e da colocação. Agradeço a família Crescimani, que confiou em mim para a organização e por querer fazer essa linda homenagem. Agradeço também todos os patrocinadores que colaboraram de alguma maneira”, finalizou Roberto Nardi.