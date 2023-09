FLORA RICA: 8º Torneio De Futebol Médio Intermunicipal Master

Dando continuidade aos eventos esportivos, no sábado, dia 23/09, foi iniciado o 8º Torneio De Futebol Médio Intermunicipal Master de Flora Rica.

No primeiro jogo entres as equipes Asas de Ouro X Vila Jamil de Adamantina, o time florarriquense venceu por 7 a 2, se classificando para grande final.

Já no segundo jogo, a equipe de Dracena venceu o Paulistano de Irapuru por 1 a 0; garantindo também, a classificação para a final.

Para o próximo sábado, dia 30 às 16:00h, a disputa será entre Vila Jamil vs Paulistano para a disputa do 3ºLugar. E a grande final será entre Asas de Ouro Vs Master Dracena às 17:00h.

“Quero parabenizar a todos os atletas que vêm fazendo jogos emocionantes e agradecer a Diretora de Esporte Carolaine e ao Professor de Educação Física Muryel pelo apoio. Agradeço também aos gandulas Theo e Wosvaldo, ao Árbitro, a Polícia Militar, a equipe da ambulância e ao Prefeito Fábio por estar apoiando mais uma vez o Esporte”, destacou o secretário de Esportes Roberto Nardi.