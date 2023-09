PACAEMBU: Moradores da Avenida Suiça reclamam de falta de agua e pedem solução da Prefeitura

O radialista Tony Silva foi chamado por moradores da Avenida Suiça em Pacaembu que estão sofrendo com a falta de água.

Diversos moradores se reuniram próxima a caixas de água que deveriam ajudar no abastecimento, mas que de acordo com eles não estão funcionando.

A situação vem de várias semanas de acordo com os moradores reclamaram no vídeo postado nas redes sociais, porém nos últimos dias com o grande calor que está fazendo o sofrimento tem sido muito grande e prejudicado as famílias que tem crianças e que trabalham diariamente precisam de água para as coisas básicas.

De acordo ainda com os moradores no vídeo, eles pedem o caminhão pipa da Prefeitura, mas não são atendidos e não conseguem falar com o prefeito João Francisco.

Os moradores pedem que o prefeito João Francisco através do setor responsável pela Prefeitura tome providencias urgentes e busque amenizar o sofrimento das famílias residentes na Avenida Suiça.

O vídeo com a reclamação dos moradores está postado nas redes sociais do radialista Tony Silva e gerou grande repercussão.