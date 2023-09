FLORA RICA: 6º Rodeio Fest começa hoje com show do Us Agroboy

Está quase tudo preparado para a realização do 6° Rodeio Fest em Flora Rica.

O evento que estava sendo bastante aguardado, será realizado nos dias 28 (hoje), 29 (sexta-feira) e 30 (sábado).

A Comissão Organizadora anunciou no mês de agosto as atrações que estarão presentes no evento, sendo a sensação do momento Us Agroboy (hoje dia 28), e as duplas, Felipe & Rodrigo (dia 29 – sexta-feira) e encerrando o evento Breno Reis & Marcos Viola (dia 30 – sábado).

Também está confirmado pela Comissão Organizadora que a entrada será gratuita todas as noites.

O show de abertura do 6° Rodeio Fest em Flora Rica que será com o Us Agroboy tem feito grande sucesso, sendo bastante aguardado na região, tendo expectativa de um grandioso público.

Além dos shows haverá montarias, praça de alimentação e muitas outras atrações.

A Comissão Organizadora conta com o apoio da Prefeitura e Câmara Municipal na realização do evento e convida toda a região para estar presente.