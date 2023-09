IRAPURU: Emenda de R$ 100 mil viabilizada por deputado é paga para a Saúde

Com um mandato presente em Irapuru e comprometido com as lutas do povo na defesa do SUS (Sistema Único de Saúde), o deputado federal licenciado e atual ministro das Relações Institucionais do Governo Lula, Alexandre Padilha (PT-SP), destinou neste mês de setembro de 2023, a pedido do presidente do PT Irapuru Deva Costa, em parceria com a deputada estadual Ana Perugini (PT-SP), emenda parlamentar no valor de R$ 100 mil para Ações e Custeio de Serviços de Saúde do Município.

Os recursos já foram repassados ao Fundo Municipal de Saúde e estão à disposição da Prefeitura Municipal de Irapuru para investimentos na área.

O ministro das Relações Institucionais recordou o seu trabalho como parlamentar, hoje licenciado para atuar no Ministério do Governo Lula, e disse que o compromisso com o povo de Parapuã continua mais firme do que nunca.

“Quero dizer aos munícipes de Irapuru que essa emenda foi destinada com muito carinho para a área da Saúde, a pedido do nosso companheiro presidente do PT, Deva Costa, em parceria com nossa deputada estadual Ana Perugini, e todo o nosso povo, e que o nosso comprometimento com a população vai se fortalecer ainda mais, com o Governo Lula ajudando a cidade com recursos, convênios e programas sociais”, destaca Padilha.

Deva Costa reitera o compromisso de Padilha e Ana com os munícipes e disse que os recursos são essenciais para melhorar a qualidade dos serviços na área da Saúde.

“O deputado federal reeleito, hoje licenciado, e atualmente ministro Alexandre Padilha tem uma grande parceria conosco, juntamente com a deputada estadual Ana Perugini. Esse compromisso com a população irapuruense é traduzido em recursos para o município e mais investimentos para melhorias na qualidade de vida. Deixo aqui um grande abraço do povo de Irapuru para o Padilha e para a Ana Perugini. Continuaremos caminhando juntos pelo desenvolvimento econômico e social da nossa Irapuru”, afirma Deva.