FLÓRIDA: TCE emite parecer favorável às contas da Prefeitura no ano de 2021

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP), pelo voto do auditor substituto de conselheiro Marcio Martins de Camargo, relator e dos conselheiros Antonio Roque Citadini (presidente) e Dimas Ramalho, decidiu emitir parecer favorável à aprovação das contas dos prefeitos de Flórida Paulista, relativas ao exercício de 2021.

As contas do exercício da Prefeitura Municipal de Flórida Paulista tiveram como prefeito Wilson Fróio Junior e do vice-prefeito Sidnei Gazola (no período de 21/10 a 19/11).

Desta forma, com a emissão do parecer favorável a aprovação das contas pelo Tribunal de Contas do Estado agora é remetido para a Câmara Municipal de Flórida Paulista que irá aprovar acompanhando parecer do TCE-SP ou não as contas de forma definitiva.

Em conversa com a reportagem do jornal e site Folha Regional, o prefeito Wilson Fróio Junior ressaltou o comprometimento em trabalhar dentro das metas da lei de responsabilidade fiscal e agradeceu o empenho da equipe técnica da Prefeitura Municipal. “O parecer favorável do TCE mostra que estamos trabalhando com responsabilidade os recursos públicos em favor da população floridense, mesmo em tempos difíceis que passamos”, afirmou Fróio.