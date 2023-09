JUNQUEIRÓPOLIS: Governo Municipal articula adequações nos trevos da cidade na SP-294 junto à Artesp

O prefeito Osmar Pinatto, acompanhado do diretor de Planejamento, Obras, Serviços e Manutenção, Éder Junio de Souza, e do vereador Reinaldo Codgnato (Batata), viajou até a capital paulista para audiência junto à Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp).

A audiência junto à Artesp teve como objetivo buscar as adequações nos projetos de construções dos dispositivos de acesso (trevos) do município com a duplicação da rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294).

A comitiva foi recebida por Milton Roberto Persoli, diretor-geral da Artesp, que sinalizou positivamente para as reivindicações do Governo Municipal de Junqueirópolis, que solicita mudanças estruturais no pré-projeto apresentado pela Eixo SP, concessionária responsável pela administração e duplicação da SP-294.

A duplicação da SP-294, no trecho da Nova Alta Paulista, está em fase de licenciamento ambiental.