LUCÉLIA: Requerimento na Câmara pede contratação de mais farmacêutico para a farmácia do Caps

Em sessão da Câmara Municipal de Lucélia, a vereadora Catia Maion apresentou requerimento solicitando que a Prefeitura informe sobre se há previsão de contratação de farmacêutico para melhor atender aos pacientes que retiram medicamentos na farmácia do Caps.

De acordo com a vereadora é recorrente as reclamações de pacientes que retiram medicamentos na farmácia do Caps (Centro de Atenção Psicossocial), sendo que a unidade é procurada frequentemente e muitas vezes está fechada, haja vista que conta com apenas um farmacêutico.

Ainda ressaltou a vereadora que quando o farmacêutico não está na unidade por diversos motivos (como exemplo doença, abono de falta, horário de almoço, entre outros) a farmácia não tem atendimento.

“É dever do vereador manter a população sempre bem informada de todos os assuntos que envolvam a administração municipal”, justificou a vereadora.

Catia Maion afirmou que já dialogou com o secretário da Saúde a respeito, que informou que não há vagas abertas para contratação. “Visto que iniciamos neste mês uma campanha importantíssima de prevenção contra o suicídio, onde nosso município está com uma estatística triste de suicídios e tentativas, trata-se de uma necessidade de extrema importância”, afirmou a vereadora.

“Os usuários da farmácia da unidade do Caps são pacientes com necessidades de medicações para tratamento de doenças neurológicas, como a epilepsia, a depressão, ansiedade, dependências químicas e com isso esperamos que este pedido seja atendido com carinho e urgência”, finalizou a vereadora Catia Maion.