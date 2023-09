PARAPUÃ: Vereadores reivindicam implantação de ciclovia entre Rinópolis e Parapuã

Os vereadores de Eder Castro (Parapuã) e da cidade vizinha Rinópolis, Junior Scaliante e Rafael Picolo, foram recebidos pelo grande parceiro da região deputado Mauro Bragatto em seu escritório político em Presidente Prudente.

A reunião teve como finalidade principal a reivindicação de apoio do deputado visando à construção de uma ciclovia entre as duas cidades (Parapuã e Rinópolis).

De acordo com a reivindicação apresentada pelos vereadores, a ciclovia seria implantada especificamente na nova vicinal que passará entre os municípios de Rinopolis, Parapuã e Bastos, que se encontra em construção.

Através de um trabalho em conjunto com os vereadores das duas cidades, o objetivo é buscar viabilizar a reivindicação junto ao Governo do Estado.

O vereador Eder Castro conseguiu junto com apoio de um amigo ciclista, coletar mais de 300 assinaturas dos ciclistas parapuenses, que foi apresentado ao deputado Mauro Bragato. “Acredito que com o apoio do abaixo-assinado dos ciclistas, reforça e muito o pedido apresentado”, ressaltou o vereador Eder Castro.

O deputado Mauro Bragato protocolou e acatou o pedido e se prontificou em marcar uma reunião direto no DER em São Paulo para tratar de perto o assunto.

“Com seu histórico político, acreditamos que o deputado Mauro Bragato conseguirá esse benefício e segurança para nossos ciclistas”, finalizou o vereador Eder Castro.)