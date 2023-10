Agripino Lima é homenageado com estátua no Shopping Popular em Prudente

Em um banco do Shopping Popular “Ana Cardoso Maia de Oliveira Lima”, em Presidente Prudente, a estátua de Agripino de Oliveira Lima (1931-2018) eterniza o seu nome como criador do espaço, onde era assíduo frequentador e que há 30 anos passou a abrigar vendedores ambulantes, conhecidos como camelôs e que viviam na clandestinidade.

A inauguração da estátua ocorreu na manhã de sábado em solenidade com as presenças do prefeito Ed Thomas e do diretor geral da Unoeste (Universidade do Oeste Paulista), Augusto Cesar de Oliveira Lima.

Em 1993, no primeiro ano da primeira de três gestões como prefeito, Agripino Lima abraçou a causa das pessoas que adotaram a venda ambulante como alternativa para obter o ganha pão, após a recessão econômica dos anos 1980, em tempo de crise da dívida externa brasileira e da elevação das taxas de desemprego. Parte dos trabalhadores ocupava a Praça Nove de Julho, no centro de Presidente Prudente, e outros espaços centrais.

O então prefeito Agripino Lima tomou a decisão de abrigá-los na Praça da Bandeira, também no centro da cidade. A luta continuou com vários embates: dos que não queriam que a situação dos ambulantes fosse legalizada, para que não fossem concorrentes do comércio formal, e do Ministério Público do Meio Ambiente pela ocupação da praça.

O MONUMENTO

O monumento está posicionado na entrada principal do Shopping Popular, ao lado do letreiro, e foi construído em uma parceria com a Universidade do Oeste Paulista (Unoeste), instituição fundada por Agripino e sua então esposa, Ana Cardoso Maia de Oliveira Lima.