LUCÉLIA: Voleibol Masculino Sub-19 é medalha de bronze na Copa Super de Voleibol 2023

A equipe de voleibol masculino Sub-19 de Lucélia, que é formada por atletas integrantes do Programa de Ensino Municipal de Cultura e Esportes (PEMCE), ficou com a medalha de bronze na Copa Super de Voleibol Sub-19 realizada no último domingo, dia 1º, na cidade de Presidente Prudente.

A equipe comandada pela professora Fernanda Monteiro, conquistou a medalha de bronze ao vencer a equipe de Rinópolis em um jogo de tirar o fôlego, vencendo por 3 sets à 2.

A competição teve início no começo do ano, encerrando no último domingo. A equipe de Presidente Prudente foi a campeã (medalha de ouro) e Adamantina foi a vice-campeã (medalha de prata).

O projeto de voleibol faz parte da grade curricular do PEMCE e acontece toda semana com treinamentos na Emef Prof. Carlos Bueno.

Para maiores informações sobre o projeto, o interessado deverá entrar em contato com a Secretaria da Educação e solicitar informações junto a Diretoria de Esportes.