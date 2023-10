Mostra de Profissões 2023 recepciona 700 estudantes na manhã desta terça

ProExt espera 3 mil alunos até o fim do evento extensionista, que segue até sexta-feira, 6

Com a campanha “Turbine seu cérebro”, o Centro Universitário de Adamantina, por meio da Pró-reitoria de Extensão (ProExt), deu início à 15ª edição da Mostra de Profissões nesta terça-feira, 3 de outubro, no Câmpus II (Av. Francisco Bellusci, nº 1.000). Quase 700 estudantes do ensino médio, de oito escolas da região, participaram do período da manhã. São esperados aproximadamente 3 mil alunos até o fim do evento, dia 6.

Há exposição dos cursos de graduação (licenciaturas, bacharelados e tecnológicos) nas salas de aulas dos blocos I e III, bem como visitas ao Câmpus II e Clínica Veterinária.

“A ideia do tema desta edição surgiu porque os jovens estão focando muito no biotipo físico, frequentam academias, pensam em ganhar massa, ficar fortes, mas onde entra o conhecimento? Pensando em tratar o corpo na íntegra, a mostra vem trazendo a ideia de malhar o corpo e turbinar o cérebro, pois o conhecimento ultrapassa barreiras!”, explica a pró-reitora de Extensão, Prof.ª Dra. Liliana Martos Nicoletti Tóffoli.

A possibilidade do contato com o universo acadêmico, por meio dos docentes, estudantes dos cursos de graduação e a apresentação da infraestrutura institucional, possibilita ao concluinte do ensino médio o solucionamento de dúvidas quanto à escolha da profissão, as habilidades exigidas, a situação no mercado de trabalho e o futuro profissional.

“A XV Mostra de Profissões é muito dinâmica com oficinas específicas de cada curso, nas quais os alunos visitantes podem adquirir conhecimentos e se divertir ao mesmo tempo. Temos música, diversão, brindes e eventos surpresa. Muitas novidades esperam todos os alunos do ensino médio na XV Mostra de Profissões. É o Centro Universitário de Adamantina de portas abertas para o conhecimento. Vem para FAI, você também!”, convida.