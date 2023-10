FLÓRIDA: Anunciada a 14ª edição da Cavalgada da Amizade

Foi anunciada nesta terça-feira (3), a realização da 14ª Cavalgada da Amizade em Flórida Paulista.

O tradicional evento, organizado pela Comitiva Cardoso a Agroforte Agropecuária com o apoio da Prefeitura e Câmara Municipal, Sindicato Rural e SENAR, que em todas as edições realizadas fez parte da programação de aniversário de Flórida Paulista, está confirmado para ocorrer no próximo dia 22 de outubro.

A saída está programada para acontecer às 10h, sempre com a reunião dos participantes em frente ao Auto Posto Cardoso, onde ocorre a benção e momentos de reflexão.



O percurso passará pelas principais ruas e avenidas de Flórida Paulista e a chácara do Sindicato Rural será o ponto de encontro para o almoço com completo serviço de bar e música ao vivo.

O início da comercialização dos convites deve acontecer nos próximos dias.

De acordo com os organizadores Márcio Cardoso e João Paulo Crepaldi, “todas as comitivas, cavaleiros, amazonas e os que curtem este tipo de evento estão convidados para o evento”.

Mais informações sobre o evento podem ser obtidas no Auto Posto Cardoso, Agroforte Agropecuária e com os membros da Comitiva Cardoso.