LUCÉLIA: NATASCHA GONÇALVES inaugura escritório de engenharia

A engenheira civil Natascha Gonçalves, está inaugurando neste sábado (30), o seu escritório de engenharia em Lucélia.

O escritório foi montado na avenida Internacional, próximo do prédio do Vinagre Saboroso e conta com espaço amplo e voltado para o atendimento dos clientes da Capital da Amizade e da região.

Entre os serviços oferecidos pela profissional, estão a emissão de laudos técnicos PGR, LTCAT, PCMSO, LIP, LPP, e Social; treinamentos de Nrs; assessorias em segurança do trabalho, regularização de imóveis; projetos residenciais e comerciais; regularização de AVCB e CLCB, desmembramento e usucapião.

O telefone para atendimento é o (18) 99639-3233. Faça uma visita e conheça a empresa.