Pastor que atacou imagem de santa se retrata e pede perdão

Após a enorme repercussão gerada pelo discurso proferido no domingo passado (30), durante um culto dirigido pelo pastor Sérgio Fernandes, na Igreja Vida Nova, de Bastos, em que ele atribui ataques a imagem de Nossa Senhora Aparecida, instalada na entrada da cidade pela Prefeitura Municipal, na tarde desta quarta-feira (4), o dirigente religioso utilizou-se de suas redes sociais para se retratar.

O culto foi transmitido ao vivo pela internet e o trecho em que o pastor ataca a imagem circulou em massa pelos aplicativos de mensagens e nos meios de comunicação regional e até em nível de Estado, sendo um dos principais assuntos desta semana.

Em uma “carta de retratação”, Sérgio Fernandes utilizou o espaço, para segundo ele, “esclarecer e se retratar pelos excessos cometidos”.



Ele ainda reconhece o que chama de “justificada repercussão negativa” de sua fala e relata que o foco era “expor a reprovação ao fato de que o poder público municipal havia erigido como monumento um ícone religioso que não representa a totalidade da população de Bastos” (…)



Ainda em sua retratação, o pastor Sérgio Fernandes se diz arrependido do episódio: “venho por meio desta nota reconhecer que me excedi nos termos e argumentos usados, sendo ofensivo, ferindo a sensibilidade e a fé sincera de muitas pessoas”; e continua: “por reconhecer e me arrepender disso, venho publicamente me retratar e pedir perdão à comunidade católica e a todos que se ofenderam com a minha argumentação”.



Finalizando, o pastor pede perdão para as ovelhas que pastoreia, que por um excesso do mesmo, teriam sido expostas à rejeição.

“Conto com o perdão daquelas que se sentiram feridos”, finaliza a carta o pastor Sérgio Fernandes.



CONFIRA ABAIXO A CARTA NA ÍNTEGRA