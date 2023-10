JUNQUEIRÓPOLIS: Inaugurada área de lazer no Jardim das Américas

A Prefeitura de Junqueirópolis, inaugurou na noite de sexta-feira, dia 29, um novo espaço para a prática esportiva e recreação, a Área de Lazer do Jardim das Américas “Horácio Montroni”, com as presenças das autoridades do município, familiares do homenageado e moradores.

A cerimônia foi realizada no novo ponto de ônibus do bairro construído em frente à área de lazer, construída onde antes havia somente um terreno vazio que se transformou em amplo e moderno local para práticas esportivas, lazer e frequência das famílias do Jardim das Américas e bairros vizinhos.

O prefeito Osmar Pinatto informou que o investimento no projeto foi de R$ 300 mil com recursos da Prefeitura em parceria com o Governo do Estado. “Construímos esse novo complexo esportivo e lazer com pista de caminhada, quadra de vôlei de areia, minicampo de futebol de areia, mesas e bancos de concretos em várias cores, proporcionando um ambiente colorido e descontraído, aparelhos de exercícios físicos para terceira idade e interessados em geram, playground para crianças e iluminação led, além do ponto de ônibus coberto em frente.”, explica.

Osmar ressalta que a nova área de lazer é uma sequência do projeto da Administração Municipal de valorização dos bairros da cidade. “Estamos estruturando nossos bairros urbanizando-os para que possuam suas autonomias com seus comércios e as pessoas não precisarem se deslocar de forma tão dependente do centro, por exemplo, isso significa qualidade de vida, geração de emprego e renda no próprio local onde residem suas famílias”, acentua.

O presidente da Associação dos Moradores do Jardim das Américas, Fábio Duarte, agradeceu a Prefeitura pela conquista acrescentando que todos os pedidos de benefícios para o bairro são atendidos pelo prefeito Osmar e o vice Rael, citando exemplos da substituição das lâmpadas de mercúrio por led, que além de melhorar a iluminação aumentou a segurança, o ponto de ônibus e a praça de lazer. “Hoje aqui estamos no ponto de ônibus inaugurando nossa área de lazer”, comemorou.