FLÓRIDA: Abertas inscrições para Torneio de Futebol Médio de Aniversário da cidade

A Prefeitura de Flórida Paulista, por meio da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer informa que está com vagas abertas para o Torneio de Futebol Médio – categoria adulto – em comemoração ao aniversário de 82 anos da Cidade Amizade.

As fichas de inscrições estão a disposição na sede da Secretaria de Esportes – prédio anexo ao Centro Esportivo Dr. Hiroshi Osaki até a próxima quarta-feira, dia 11 de outubro.

O Torneio de Futebol Médio acontece no dia 15 de outubro (domingo) a partir das 9h00.

De acordo com a secretário de esportes, Luiz Roberto Aléssio, haverá premiação em troféus e medalhas para as melhores equipes, além de premiação individual para atletas.

A competição será realizada no campo de futebol do Centro Esportivo que receberá toda a estrutura e completo serviço de bar no local.