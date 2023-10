PARAPUÃ: Deputado visita Rede Feminina de Combate ao Câncer

O deputado estadual Mauro Bragato visitou a Rede Feminina de Combate ao Câncer de Parapuã, que atua na prevenção do câncer de mama e colo de útero, além do apoio e tratamento dos pacientes.

A Rede Feminina de Combate ao Câncer de Parapuã presta atendimento e assessoramento em ações de defesa e garantia de direitos, promovendo acesso, bem-estar e qualidade de vida aos beneficiários. Os serviços oferecidos beneficiam pessoas portadoras de câncer, de todos os tipos, seus cuidadores e familiares.

A entidade é filantrópica e se mantém através de doações, eventos e promoções, tudo para atender seus pacientes com total gratuidade.

Na oportunidade, o deputado parabenizou a presidente da instituição Sônia, e todos os voluntários pelo belíssimo trabalho que desempenham por mais de 30 anos.

Estiveram presentes no encontro os vereadores Eder Castro e Ademarcio “Mosca”, e o presidente do PSDB no município, Marcelo Sparapan Santana.