FLÓRIDA: Presidente da Câmara pede instalação de ar condicionado nas salas de aulas e faz cobranças a educação

O setor de Educação de Flórida Paulista foi novamente alvo de cobranças disparadas pelo vereador e presidente da Câmara Municipal, professor Rafael, na última sessão realizada na segunda-feira (25).

O primeiro ponto citado por professor Rafael foi a necessidade da instalação de aparelhos de ar-condicionado nas creches e escolas do município, onde as crianças e funcionários estão sofrendo com o calor excessivo, agravado com as altas temperaturas dos dias atuais.

A questão da entrega gratuita de uniformes também foi cobrada pelo vereador que chegou a ironizar a situação, afirmando que com a demora e a falta de respeito para com os alunos, a Secretaria de Educação poderia então fazer gorros de Papai Noel para as crianças, haja vista quase um ano e ainda não conseguir efetuar a simples confecção das camisetas.

O elevador da escola Octaviano José Correa, que desde o término da reforma e instalação ainda não funciona para atender professores e alunos com dificuldade de mobilidade, foi intitulado pelo vereador como um “elefante branco” que está entre os problemas não resolvidos pela pasta da Educação.

A sala de informática da unidade escolar também foi citada durante o uso da tribuna pelo edil, que afirmou que mesmo com a destinação de recursos da Câmara Municipal para aquisição de 20 notebooks, ainda continua com computadores antigos e que não oferecem o suporte necessário aos alunos, além das lousas digitais que não possuem acesso a internet para funcionar.

“A Educação está esquecida, super atrasada, é uma vergonha isso”, disparou o vereador professor Rafael.

Finalizando sua fala sobre a Educação, o vereador afirmou que vai continuar acompanhando a situação e cobrando as melhorias necessárias.