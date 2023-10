LUCÉLIA: Vereadores buscam viabilizar verbas e melhorias em audiências com deputados

Os vereadores Catia Maion e Altair Lopes Maciel, estiveram esta semana na capital paulista em busca de benefícios e melhorias para a população luceliense.

Estiveram no gabinete do Deputado Federal Delegado Palumbo onde foi apresentado pedido especial da Associação Rural de Lucélia, de autoria do presidente Paulo e a assessoria do amigo Luceliense Hamilton.

Na oportunidade foram recebidos Assessor Parlamentar Dr. Jonas, onde prontamente atendeu e garantiu apoio ao projeto que foi apresentado, garantindo segurança alimentar a merenda escolar e fomentando ao trabalho dos pequenos agricultores de Lucélia.

Os vereadores também estiveram secretaria de Agricultura onde foram recebidos pelo Assessor Técnico de Gabinete Rodrigo Ferreira do secretário executivo da secretaria Guilherme Piai.

Na oportunidade foi deferido pedido de equipamentos para fortalecer em especial o trabalho do pequeno agricultor, do distribuidor de leite e do setor social.

Ainda os vereadores estiveram na Assembleia Legislativa do Estado no gabinete da deputada estadual Leticia Aguiar reforçando pedidos apresentados anteriormente e no gabinete do deputado Rogério Santos onde apresentaram demandas do Lar São Vicente de Paulo de Lucélia.