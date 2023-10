SALMOURÃO: Reivindicadas novas verbas para deputada estadual

A convite do assessor parlamentar Emerson Benitez (Delima), autoridades de Salmourão estiveram prestigiando e participando do Encontro Regional da Alta Paulista, com a presença da deputada estadual Letícia Aguiar ocorrido em Osvaldo Cruz.

De Salmourão estiveram presentes os vereadores João Leme, Francine Caetano e Eduardo, além de Pedro Ramos e o ex-vice-prefeito e atual presidente do Republicanos Marquinhos Paio.

Na oportunidade, a comitiva de Salmourão apresentou junto à deputada dois ofícios com reivindicações em favor do município, sendo um no valor de R$ 150 mil, para ampliação da Casa da Esperança Emil Wirth (Asilo) e outro no valor de R$ 250 mil, para aquisição de instrumentos musicais para formação de uma possível Banda Marcial.

A parlamentar estadual Letícia Aguiar se mostrou favorável as reivindicações e afirmou que dentro dos próximos dias estará dando andamento, visando atender as emendas parlamentares solicitadas.

“Agradecemos a acolhida e a recepção que a deputada Letícia Aguiar teve conosco e por pensar sempre no bem-estar da população de Salmourão. A deputada, seus assessores Delima e o chefe de gabinete Senna, deixamos o nosso carinho, respeito e gratidão”, afirmaram as autoridades de Salmourão, João Leme, Francine, Eduardo, Pedro Ramos e Marquinhos Paio.