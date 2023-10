FLÓRIDA: Homem localiza e devolve carteira com dinheiro, cartões e cheques

O bom exemplo foi praticado por um senhor que passou pelo local após a perda do objeto



Na manhã de ontem (5), por volta das 7h20, a reportagem do jornal e site Folha Regional, fez parte de uma bonita ação praticada pelo floridense Antônio Bernal, que após localizar uma carteira com certa quantia de dinheiro, que com certeza, deixaria um enorme prejuízo para a empresária floridense Edilaine, da “Dila Modas”, a entregou intacta como havia encontrado.

O objeto foi perdido após ser esquecido sobre o teto do carro da família, que em movimento, acabou caindo e a proprietária só se deu conta momentos após, quando precisou da carteira para uso de alguns pertences que estavam em seu interior.

Na carteira, estavam cartões que efetuam pagamentos por aproximação e com limites altos para compra, cheques assinados e em branco, cheques datados que seriam descontados e ainda certa quantia em dinheiro.

Após perceber a perda, a proprietária e seus familiares refizeram todo o trajeto, procuraram desesperados, mas infelizmente, não obtiveram êxito em localizar de imediato a carteira.

A boa ação iniciou-se com o envio de mensagens e ligação realizada pelo filho do senhor Bernal, o tratorista agrícola Fábio, que entrou em contato com um jornalista da Folha Regional relatando o ocorrido.



Ao receber as informações, o jornalista imediatamente reconheceu via documentos o possível proprietário da carteira e imediatamente, realizou a ligação telefônica informando sobre a localização, pondo fim ao desespero e a angústia de uma família inteira.

A carteira foi entregue pelo próprio Bernal, que recebeu os agradecimentos do empresário floridense Paulo Baldin que na ocasião, aproveitou para destacar o ato de honestidade que merece e precisa ser compartilhado, para que mais pessoas se motivem em fazer o bem e se colocarem no lugar daquelas que passam por este tipo de situação.