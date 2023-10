FLÓRIDA: Biribol vence na estreia dos Jogos Abertos do Interior

A equipe masculina de Biribol de Flórida Paulista fez sua estreia nesta sexta-feira (6) nos Jogos Abertos do Interior 2023 que está sendo realizado na cidade de São José do Rio Preto.

Flórida Paulista está no Grupo B, que conta ainda com as cidades de Santos, Guararema e Franca.

Na primeira partida realiza na manhã de hoje, Flórida venceu por 2 x 1 Guararema (parciais de 20×22, 21×12 e 21×12). Na segunda partida do dia, nova vitória por 2 x 1 contra Franca (parciais de 21×19, 15×21 e 21×19).

Com os resultados positivos a equipe floridense confirmou sua classificação para a segunda fase e se garantiu entre as oito melhores equipes da competição. Na manhã deste sábado (7) Flórida Paulista enfrente Santos em partida que decidirá a liderança do grupo B.

A participação do Biribol floridenses nos Jogos do Interior foi confirmada após o município conquistar a medalha de prata nos Jogos Regionais na cidade de Ourinhos em julho deste ano.

Os Jogos Abertos do Interior 2023 acontecem de 2 a 14 de outubro reunindo 192 cidades paulistas em 28 modalidades.

Vale ressaltar que a equipe floridenses conta com apoio da Prefeitura Municipal através da secretaria de Cultura, Esporte e Lazer.