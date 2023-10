FLÓRIDA: Publicado no Diário Oficial o convênio para implantação da Atividade Delegada

Foi firmado o convênio entre o Governo do Estado e a Prefeitura Municipal, para a implantação da Atividade Delegada em Flórida Paulista.

A publicação datada de 28 de agosto, no Diário Oficial do Estado, informa ainda o prazo de vigência do convênio, que é de cinco anos.

Conforme o convênio, os policiais militares interessados em atuar no programa se inscrevem conforme suas folgas em um sistema que dispõe de diárias, pagas pelo município, garantindo que os mesmos possam ter um acréscimo nos salários e em contrapartida, a atuação preventiva e ostensiva.

Durante a prestação dos serviços, os militares portam as armas e utilizam-se do uniforme da corporação, além de viatura cedida no ano passado pelo Governo do Estado através do Programa “AgroSP+Seguro – Segurança no Campo” e viaturas da própria Polícia Militar.

“A implantação do programa em Flórida Paulista vai garantir o aumento do efetivo policial e consequentemente maior segurança para a população”, ressaltou o prefeito Wilson Fróio Júnior.