Em menos de 24 horas, Polícia Militar prende mais um acusado de tráfico em Flórida Paulista

A Policia Militar prendeu na manhã deste sábado (7), o terceiro acusado de tráfico em menos de 24 horas, tendo em vista a detenção de outros dois homens que foram detidos em posse de 153 porções de cocaína na noite de ontem.

Desta vez, um rapaz de 25 anos, que estava próximo do pontilhão, ao perceber a presença da Polícia Militar saiu correndo com destino à praça Gerson Ferracini, mas foi abordado na Rua Belizario Garcia, ainda no centro da cidade.

Conforme consta no boletim de ocorrência, os policiais localizaram uma sacola com 18 porções de cocaína que havia sido dispensada pelo acusado.

Ele foi encaminhado ao Plantão Policial, onde permaneceu detido a disposição da Justiça.

A droga, um celular e R$ 140 foram apreendidos.