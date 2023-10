Dois são presos pela Polícia Militar com 153 porções de cocaína em Flórida Paulista

A droga está avaliada em aproximadamente R$ 7.500,00



Dois homens de 21 e 28 anos foram presos pela Polícia Militar, em Flórida Paulista, na noite de ontem (6), pelo crime de tráfico de entorpecentes.

Conforme consta no boletim de ocorrência, ambos foram abordados em um veículo que estava acessando o pontilhão de entrada da cidade, na SP-294, na companhia de outros dois indivíduos.

Na mochila do condutor do veículo, foi localizado um sachê de cocaína e durante conversa com os policiais, o mesmo teria confirmado que em sua residência havia mais entorpecentes, local em que foram apreendidas mais 152 porções da mesma droga.

Ainda conforme consta na ocorrência, o rapaz teria informado que, juntamente com seu primo, havia adquirido a droga em Osvaldo Cruz e que venderiam em Flórida Paulista.

Na casa do primo, foi localizada uma balança de precisão.

Os dois receberam voz de prisão e foram levados para o Plantão Policial de Adamantina e seguem presos à disposição da Justiça.

Ambos vão passar ainda hoje por audiência de custódia, onde a Justiça determinará se serão colocados para responder em liberdade ou se devem ser encaminhados para uma penitenciária da região, mantendo assim a prisão.

A droga está avaliada em cerca de R$ 7.500,00 mil e será posteriormente destruída através do processo de incineração.