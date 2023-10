Polícia vai investigar pastor que atacou imagem de Nossa Senhora Aparecida

O pastor chegou a se desculpar com a comunidade católica em uma carta pública. No texto disse que a intenção da sua fala era mostrar o descontentamento com uso do dinheiro público em um símbolo restrito a apenas uma religião.

“Venho por meio desta nota reconhecer que me excedi nos termos e argumentos usados, sendo ofensivo, ferindo a sensibilidade e a fé sincera de muitas pessoas (…) por reconhecer e me arrepender disso, venho publicamente me retratar e pedir perdão à comunidade católica e a todos os que se ofenderam com minha argumentação.” escreveu o religioso.