Semana Acadêmica de Engenharia Civil aborda obras de infraestrutura rodoviária e carreira na área

O Centro Universitário de Adamantina promove a Semana Acadêmica de Engenharia Civil, nos dias 18 e 19 de outubro, a partir das 19h30 no Miniauditório do Bloco V, no Câmpus II.

Quem abre a programação no dia 18 é o gerente de qualidade e controle tecnológico da concessionária Eixo-SP, Leonário Rodrigues de Sousa, com o tema “Obras de infraestrutura rodoviária”. Leonário é formado em Engenharia Civil pela Unesp e pós-graduado em Engenharia Rodoviária.

Já no dia 19, o palestrante Jonathas Januário Pereira falará sobre “Formação, Experiência e Carreira na área de Engenharia”. Sua formação é composta por licenciatura em Matemática, bacharelado em Engenharia Mecânica, MBA em Gestão de Projetos, Pós-Graduação em Engenharia dos Materiais, Pós-Graduação em Engenharia de Manutenção Industrial e Pós-Graduação em Engenharia de Estruturas Metálicas (em curso).

Segundo o Prof. Me. Alexandre Rodrigues Simões, coordenador do curso, a principal motivação do evento é aproximar os profissionais que já atuam no mercado de trabalho com os alunos, promovendo uma troca de conhecimentos e ao mesmo tempo valorizando aquilo que é lecionado pelos professores em sala de aula e nos laboratórios e sua aplicação no dia a dia.

“Isso estimula os alunos a se desenvolverem mais nas disciplinas e cria também um contato direto com o profissional. A semana acadêmica é um momento único do aluno ter contato com o cotidiano dos profissionais que atuam nas diferentes áreas da engenharia civil e isso valoriza tanto o profissional que vem até a nossa instituição quanto o aluno, que recebe conhecimentos que farão diferença na sua formação”, ressalta Simões.