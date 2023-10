ADAMANTINA: Assinado contrato com a empresa responsável para execução de melhorias no prédio do Corpo de Bombeiros

Na manhã de hoje (10), foi realizada uma solenidade para assinatura do contrato com a empresa vencedora do processo licitatório para execução das obras no prédio que abriga o Corpo de Bombeiros de Adamantina.

Participaram da cerimônia, o prefeito Márcio Cardim, o comandante do 14ª grupamento de bombeiros, Tenente Coronel PM William Vitorino; Capitão PM Pecoraro, Tenente PM Poli, Cabo PM Ebeling, secretários Evandro Pereira de Souza e Gustavo Taniguchi.

O Pelotão do Corpo de Bombeiros de Adamantina recebeu do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Segurança Pública, o repasse de aproximadamente R$200 mil para a execução de obras que tem como objetivo promover a substituição da cobertura total do prédio.

“Ficamos contentes com mais essa conquista, porque a Prefeitura investe no quartel e assim conseguimos junto ao Estado obter mais repasses para auxiliar a administração municipal”, afirma Vitorino

Caberá à empresa vencedora executar a manutenção predial para substituição de cobertura em estrutura metálica com platibanda.

Além de cobrir salas em que funcionam os trabalhos administrativos bem como os alojamentos do efetivo, refeitório e a cobertura também se estende para a garagem das viaturas operacionais.

A execução dos serviços deverá ter início em cinco dias úteis, contados a partir da data da ordem de execução no local indicado no projeto básico. A expectativa é que a obra seja concluída em 90 dias corridos

“É uma importante obra para as instalações do Corpo de Bombeiros de Adamantina, cuja necessidade já vinha sendo planejada há alguns anos sendo neste dia concretizada permitindo uma melhor qualidade do quartel refletindo assim na execução dos serviços de bombeiros prestados para Adamantina e região”, afirma o capitão PM Pecoraro.