IRAPURU: Prefeitura lamenta e condena ato de vandalismo na cidade

De acordo com informações na madrugada desta terça-feira (10), a placa com o nome do talude e calçada iluminada foi destruída, que estava instalada ao lado do Centro Esportivo Antonio Budoia.

Diante do vandalismo que danificou o patrimônio público, a Prefeitura de Irapuru emitiu nota condenando a situação e pedindo colaboração da população para se unir contra esses atos e proteger os espaços públicos.

Confira a nota emitida pela Prefeitura de Irapuru:

É com profunda consternação que nos dirigimos à comunidade nesta ocasião para expressar nosso mais veemente repúdio ao ato de vandalismo que ocorreu nessa madrugada em nossa cidade, a placa com o nome do talude e calçada iluminada foi destruída.

Este ato irresponsável e destrutivo é inaceitável e vai contra os valores que defendemos como cidadãos comprometidos com o bem-estar de nossa comunidade.

O vandalismo não apenas prejudica a estética de nossa cidade, mas também tem um impacto emocional e psicológico em todos nós.

Instamos a todos os cidadãos a nos unirmos contra o vandalismo e a trabalharmos juntos para proteger nossos espaços públicos.

É responsabilidade de cada um de nós zelar por nossa cidade e mantê-la limpa, segura e agradável para as gerações futuras.

Devemos enviar uma mensagem clara de que a destruição de nosso patrimônio coletivo não será tolerada.

Que este incidente lamentável nos sirva como um lembrete de que devemos permanecer vigilantes na proteção de nosso patrimônio e trabalhar juntos para construir um lugar melhor para viver.

Vamos continuar a cuidar de nossa cidade e fortalecer os laços que nos unem como uma comunidade unida.