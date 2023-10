LUCÉLIA: Prefeitura realiza Processo Seletivo Simplificado para Cuidador Domiciliar

A Prefeitura de Lucélia estará realizando Processo Seletivo Simplificado para contratação emergencial de Cuidador Domiciliar (01 VAGA) para atuar junto à equipe Residência Terapêutica.

O contrato será por prazo determinado conforme Lei Municipal 3525/2004 e suas alterações.

O vencimento mensal será de R$ 1.413,19 para 40 horas semanais. O cargo tem como atribuições as descritas abaixo:

– Estar apto a cuidar nas diversas instâncias de atenção, de moradores independentes ou dependentes, acamados ou não, em estado de demência e /outros transtornos mentais;

– Ajudar, estimular, realizar, caso seja indispensável, atividades de limpeza e organização do ambiente nas dependências da residência terapêutica;

– Preparar e servir refeições;

– Ajudar, estimular, realizar, caso seja indispensável, atividades de vida diária como higiene corporal e bucal, alimentação, deambulação, locomoção, etc.;

– Cuidar do vestuário, organizar a roupa que será usada, dando o direito a pessoa de escolha da mesma, sob orientação de apropriação do clima e momento do dia;

– Ajudar, estimular, realizar organização do armário com objetos de uso pessoal, mantendo em locais habituais;

– Ajudar, estimular, realizar cuidados da aparência pessoal (unhas, cabelos, barba), de modo a aumentar sua autoestima;

– Facilitar e estimular a comunicação, conversando com o morador e ouvindo-o;

– Acompanhar o morador a passeios, consultas médicas e outros serviços que se fizer necessário;

– Ajudar, estimular, realizar administração e cuidados outros, com medicações de uso em tratamento temporário ou crônico, de longa duração (em caso de injeções, mesmo com receita médica, é proibido a aplicação pelo cuidador);

– Executar outras tarefas correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato;

– Desempenhar as atribuições comuns a todos profissionais da residência terapêutica.

A seleção acontecerá no período de 10 à 18 de outubro de 2023, no período das 08 às 11 horas e das 13 às 16 horas, no Centro Administrativo II da Prefeitura de Lucélia, localizado na Rua Manoel Lopes, 1331 – Centro, nesta cidade de Lucélia-SP.

Os interessados devem ter idade mínima de 18 anos, ensino médio completo, possuir curso de Cuidador, tempo de serviço exercido na área; experiência e habilidade na área especifica em serviço de Saúde com visão para Saúde Mental. Comparecer no local, data e horários mencionados anteriormente, munidos de documentos pessoais e currículo atualizado.